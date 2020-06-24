【全球攬炒】末日博士警告：全球經濟恐走向滯脹危機

外媒報道，有末日博士稱號、紐約大學經濟學教授魯比尼警告，預期疫情後經濟復甦反彈很快會減慢，其後將會迎來比十多年前金融危機後更枯竭的景象。他認為，全球經濟可能走向滯脹。他解釋，全球經濟將面臨大量的負供給衝擊。經濟去全球化、科技創新減速，但卻因為各央行救市而放出大量資金，最終通脹就會冒出來。

2001年諾貝爾經濟學獎得主、哥倫比亞大學教授斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)強調，各國政府採行怎樣的政策因應疫情對經濟的衝擊，才是最重要的課題。

魯比尼及斯蒂格利茨表示，面對新冠肺炎疫情，各國政府幾乎推出最大手筆貨幣與財政刺激措施，應對這個自1930年代大蕭條以來最嚴峻的經濟下行，這些操作挑戰了自由市場經濟的基本信念。

他們均認為，歐洲以放無薪假等讓勞工保就業，比美國做得好，預期歐洲復甦會比美國強勁。至於美國政府倡「生產線搬回美國」，兩位學者認為即使生產線回國，但大多數工作也會由機械人來做，美國失業率仍會維持在高位。他們另指，疫情讓社會貧富不均更加嚴重，不利整體消費表現。

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