小心！投資者正押注大冧市　美股淡倉9年最多

外國傳媒報道，隨着美股愈升愈高，完全與經濟基本因素脫節，目前有愈來愈多人已開始押注股市大跌，期貨市場的淡倉到達2011年以來最高。

報道指出，自4月份以來，標指期貨淡倉一直增加。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據，截至上周，被外界視為投機者的Non-Commercial Trader在標指期貨持有30.3萬份淨淡倉，遠高於3月初最高約5.5萬份。

有策略師認為，由於許多投資者看法一致，可能會產生一窩蜂心態，實際上反而形成「逆向指標」，有利股市繼續上漲。

然而，華爾街著名分析員、曾估中比特幣會狂瀉的金融機構Bleakley Global Advisors首席投資官Peter Boockvar不認同「逆向指標」的看法。他指出，截至上周二(16日)的一周內，淡倉和好倉期貨合約比例約是2比1。回看2007年9月，淡倉期貨合約在10月股市見頂前處於紀錄高位；2009年3月好倉則達紀錄高位，後來也被證明是對的。

因此，他說：「我對逆向指標的說法感懷疑，有時候淡友是對的。」

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