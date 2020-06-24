證監會：將着手引入其他互聯互通項目
2020年06月24日 14:27
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香港證監會在年報中提到，將在與中國證券監督管理委員會(中證監)的合作基礎上，引入惠及內地和香港市場的措施，並着手引入其他互聯互通項目，並會首先推出有關跨境買賣上市債券的新措施。
證監會指，香港將繼續保持其作為門戶的優勢，本港作為連接內地與海外的資金流的國際金融中心的地位無可取代，亦是香港成功不可或缺的因素，並在各地經濟在全球金融環境經歷重大變化後復甦，更為重要。
證監會主席雷添良表示，實施世界級的監管制度，維護市場的廉潔穩健，並支持香港擔當連接內地與全球市場的橋樑角色，比以往更形重要。確保金融市場的持續健康發展，對鞏固香港作為領先國際金融中心的地位至為關鍵。
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