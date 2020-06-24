新股專輯：傳港龍地產集資16.4億元

內地房產商港龍中國地產周三(24日)起路演，據外媒報道，每股招股價3.6至4.1港元，擬發行4億股，集資最多16.4億元，預期於7月15日掛牌。

港龍中國地產去年10月曾在港提交上市申請，惟至今年4月到期失效。值得留意的是，該公司是次引入兩名基礎投資者，各認購4,000萬元，其中包括恒基地產主席兼董事總經理李家傑。

截至2019年底，其資產負債比率為172.6%，按年增加50.5個百分點。2019年全年利潤6.68億元人民幣(下同)，按年增長88.27%；收入19.78億元，按年上升16.25%；交付總建築面積25.05萬平方米，平均每方米售價為7,894元。

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