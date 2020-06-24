瑞信：亞洲股市下半年將跑贏其他新興市場　因為...

財經媒體彭博報道，瑞信指出，在美元疲弱、經濟數據改善和貨幣政策的支持下，亞洲(不包括日本)股市2020年下半年將跑贏其他新興市場。

該行南亞首席投資官Ray Farris在接受電話採訪時表示，如果有任何地區能從世界經濟復甦中受益的話，那麼亞洲將因為它對出口的依賴脫穎而出。他補充，亞洲經濟體放鬆貨幣政策、增加國內流動性的能力也強於其他一些貨幣「承受更大壓力」的地區。

隨着中國經濟率先重開，在數十億美元刺激措施、感染率降低，以及消費者支出增加的支持下，亞洲有望成為最先復甦的地區之一。亮點已經出現，例如中國消費者需求和工業產值數據改善，本月南韓出口跌勢放緩。基準MSCI亞太指數距離抹去年內全部跌幅還只差大約5個百分點，反彈勢頭強於其他新興市場。

瑞信還預測美元將進一步疲弱，今年迄今彭博美元即期指數已跌了2%。Farris表示，全球增長前景改善，以及美國低利率或維持到2022年底的預期，都將支撐亞洲貨幣兌美元強勢。

他指出，如果美元進一步轉弱，並且「這些市場繼續保持較好表現，那麼外資也將回歸，追逐當地市場和貨幣的高回報。」

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