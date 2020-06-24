亞洲企業6月發美元債規模破紀錄　中企佔多

為應對新冠肺炎疫情的影響，加上借款成本下降，亞洲發行人正以創紀錄的速度發行美元債。

財經媒體彭博報道，6月份亞洲發行人的美元債發行規模升至350億美元，為歷史同期最多。單計周三(24日)至少有4位借款人尋求為美元債定價，包括柬埔寨博彩營運商NagaCorp Ltd.。中資企業為亞洲發行美元債的最大群體，但自疫情開始席捲企業和經濟體以來，其他地區的發行量也顯著成長。

新加坡銀行固定收益研究負責人Todd Schubert稱，今年中資企業發生的一些違約在預料之中，但規模不會對整個亞洲信貸市場產生系統性影響。他指出，聯儲局提供無限流動性，給全球信貸市場吹來了一股順風，因此該行認為現在是進入亞洲信貸市場的好時機。

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