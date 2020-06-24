新盤動向：屯門帝灣居折實平均呎價14486元

華業(控股)旗下屯門嘉和里山路2號新盤帝灣居上載首張價單，提供22伙，價單售價1,200.2萬至2,616.1萬港元，呎價由13,425至19,685元。發展商提供60天付款計劃的4%售價折扣優惠，折實後售價1,152.19萬至2,511.45萬元，呎價12,888至18,898元，該批單位折實平均呎價為14,486元。

華業(控股)經理周統育表示，項目已公布銷售安排，本周日(28日)以價單形式發售22伙分層戶，而項目5幢洋房則於本周日至8月31日期間招標。項目分層戶及洋房管理費為每方呎5.5及5.9元。

該公司主席兼董事總經理周年茂表示，香港各區市場對物業始終有需求，料未來樓價及經濟平穩發展。

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