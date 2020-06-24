美股警號！即將面臨1.3萬億元沽壓？

外國傳媒報道，標指第2季以來已累漲逾21%，隨着時序往6月底邁進，美股策略師正憂慮退休基金、其他基金與投資者，對一些已狂飆的股票獲利，並轉買債券的可能性，以全球計，規模可達1,700億美元(約1.3萬億港元)。

KKM金融公司常務董事Dan Deming說：「進入季尾，將會相當有意思，因本季以來已累漲不少，可能會出現一些波動。我們已觀察到這點，隨着第2季邁向尾聲，可能會有更多波動。」

根據一些市場人士預測，退休基金可能會大舉「套股換債」，估算規模從350億美元至760億美元不等。富國銀行利率策略主管Michael Schumacher說：「我們料美國企業的退休基金將轉移約350億美元進入固定收益領域。原因很明顯，因股票大升，債券未跟上。」

摩根大通更認為規模會達到650億美元，若以全球角度來看，把美國企業退休基金、共同基金，以及掌管國家基金的挪威中央銀行這類國際機構納入考慮，從股票流出的規模可能達1,700億美元(約1.3萬億港元)。

高盛則認為，退休基金會賣出760億美元股票。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626