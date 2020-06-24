規模等同降準！內地5天釋放資金達8千億人幣
2020年06月24日 15:44
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中國人民銀行外觀(中新社圖片)
內地媒體報道，中國人民銀行(即中國央行)周三(24日)在公開市場進行1,800億元人民幣(下同)的7天期逆回購操作，已連續3個交易日向市場釋出流動性，而6月18日至今的5個交易日內，共進行8,000億元逆回購操作，已相當於全面「降準」0.5個百分點所釋出的資金量。
在之前4月至5月期間，人行曾有一大段時間未在公開市場進行操作，在這段期間人行主要透過「定向降準」、中期借貸便利(MLF)延續等方式釋出中長期流動性。
有業內人士估計，逆回購仍會常態化。至於是否因此不「降準」，分析認為逆回購是控制短期金流，「降準」則屬中長期金流，兩者不重疊，只要中國經濟有需要，「降準」仍會推出。
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