疫情加速數碼化　66%港人網上進行短期投資

滙豐調查顯示，港人善於靈活運用數碼工具投資理財，近七成港人每年至少投資兩次，而新加坡則只有四成。同時，66%港人通過電腦或智能手機在網上進行短期投資。

另外，透過數碼渠道作長期投資和設立月供投資計劃的港人分別有超過七成和五成。相比之下，只有少過四成的新加坡人透過數碼渠道進行過短期或長期投資。

疫情持續促使更多港人採用數碼渠道投資，今年首5個月，滙豐香港數碼渠道月均股票交易額，按年增長超過五成；首季數碼零售銷售總額亦按年增加63%。今年5月滙豐手機開戶申請數目按月升約25%，超過九成新客戶均為40歲以下。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲表示，疫情持續加快數碼渠道發展，客戶透過流動理財或與客戶經理作視像會議，可以隨時隨地買賣外匯、基金、股票或管理投資組合。

儘管港人日漸習慣使用數碼銀行服務，但大部分人仍傾向結合面對面和數碼科技，使用銀行服務。調查顯示，三成港人會親身申請信用卡或信用透支服務；約四成長線投資者則會選擇分行或與投資顧問面談等傳統銀行渠道。

調查顯示，只有61%港人表示會透過手機應用程式查看帳戶餘額，較新加坡的75%為低。另外，僅一半港人會使用流動支付或轉帳，低於新加坡的67%，反映香港銀行客戶以數碼渠道處理日常理財，未如新加坡普及。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626