【市後重點睇】港匯企7.75 道期跌逾百點
2020年06月24日 16:15
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美匯指數報96.82，離岸人民幣(CNH)企7.06水平，港匯企7.75，美元兌日圓處106.58，歐元企1.1300，英鎊報1.2491。金價1,770美元上落。布油報42.45美元，紐油報40.06美元。道指期貨下跌132點。
●恒生指收報24,781點，跌125點或0.5%。國企指數萬點關得而復失，全日收報9,936點，跌56點或0.57%，主板成交1,154億港元。騰訊突破500元大關，創505元歷史新高，收市倒跌1.32%，報490.8元。晶片及手機設備股炒上，中芯國際創新高，收市報27.45元，升3.78%。https://bit.ly/2Z1FtzH
-異動股：傳創辦人出獄，國美零售股價午後急飆，收升17.3%。
●A股快報：滬綜指收升8點，外資淨買入18億人民幣。https://bit.ly/2YsASYh
●亞洲股市：日股收跌14點，韓澳股上升。
●新冠肺炎：
-新加坡政府削減私營房屋供應量。
-泰國5月出口及進口均大跌，遠遜預期。
●波司登：有信心內需市場恢復，冀線上銷售佔比升至30%。
●證監會去年度錄3.75億赤字，持牌機構數目升至3,109家。
●報告：2023年香港電子商務市場價值將逾250億美元。
●蘋果Mac機用自家處理器，分析：可降成本達六成。
●騰訊申請「人臉活體檢測」相關專利。
●福士汽車擬收購法國汽車租賃公司Europcar。
●調查：內地5月份iPhone銷售按月減少7.7%。
●惠譽：料今年全球智能手機出貨量降17%。
●【全球攬炒】
-華爾街銀行醞釀疫後「重大」資產剝離。
-歐洲保就業措施恐創造900萬份「殭屍工作」。
●又一虛擬銀行登場！平安壹賬通銀行啟動試業。
●「疫」市搶攻！中國金融公司擴大在港辦公空間。
●【全球救市】新西蘭維持利率不變，必要時推更多刺激措施。
●【深度解構】金價新升浪才剛開始，有買趁手？https://bit.ly/2Nou33J
●亞洲企業6月發美元債規模破紀錄，中企佔多。
●瑞信：亞洲股市下半年將跑贏其他新興市場，因為...
●小心！投資者正押注大冧市，美股淡倉9年最多。
●美股警號！即將面臨1.3萬億元沽壓？
●新盤動向：中原指SEA TO SKY收票可望突破1萬張。
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