【市後重點睇】港匯企7.75　道期跌逾百點

美匯指數報96.82，離岸人民幣(CNH)企7.06水平，港匯企7.75，美元兌日圓處106.58，歐元企1.1300，英鎊報1.2491。金價1,770美元上落。布油報42.45美元，紐油報40.06美元。道指期貨下跌132點。

-異動股：傳創辦人出獄，國美零售股價午後急飆，收升17.3%。

●亞洲股市：日股收跌14點，韓澳股上升。

●新冠肺炎：

-新加坡政府削減私營房屋供應量。

-泰國5月出口及進口均大跌，遠遜預期。

●波司登：有信心內需市場恢復，冀線上銷售佔比升至30%。

●證監會去年度錄3.75億赤字，持牌機構數目升至3,109家。

●報告：2023年香港電子商務市場價值將逾250億美元。

●蘋果Mac機用自家處理器，分析：可降成本達六成。

●騰訊申請「人臉活體檢測」相關專利。

●福士汽車擬收購法國汽車租賃公司Europcar。

●調查：內地5月份iPhone銷售按月減少7.7%。

●惠譽：料今年全球智能手機出貨量降17%。

●【全球攬炒】

-華爾街銀行醞釀疫後「重大」資產剝離。

-歐洲保就業措施恐創造900萬份「殭屍工作」。

●又一虛擬銀行登場！平安壹賬通銀行啟動試業。

●「疫」市搶攻！中國金融公司擴大在港辦公空間。

●【全球救市】新西蘭維持利率不變，必要時推更多刺激措施。

●亞洲企業6月發美元債規模破紀錄，中企佔多。

●瑞信：亞洲股市下半年將跑贏其他新興市場，因為...

●小心！投資者正押注大冧市，美股淡倉9年最多。

●美股警號！即將面臨1.3萬億元沽壓？

●新盤動向：中原指SEA TO SKY收票可望突破1萬張。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626