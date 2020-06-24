【零售浩劫】中港照相全年蝕2909萬　快圖美關閉8店

集團表示，期內快圖美的銷售按年下跌8.6%，但與集團其他業務領域一樣，這表現亦是好壞參半。儘管自2019年7月出現社會動盪，迫使部分商店短期關閉，但事實上快圖美有不錯的表現，在上半年有3.4%增長。不過，第3季社會動盪越發激烈及2020年1月疫情爆發，對快圖美的銷售有重大打擊，拖累業績到歷史低位。學校停課及業務暫停令文件解決方案及證件相片拍攝服務需求大幅下降，而旅遊限制及社交隔離使沖印和證件相片銷售停滯不前。不出所料，第3季和第4季的總銷售額按年分別下跌7.9%及34.8%。

年內，快圖美關閉8間表現欠佳的店舖，並在有潛力的地點開設3間新店，截至2020年3月底共有58間店舖。全年同類店舖的銷售額下跌1.9%。

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