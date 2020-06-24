【旅業蕭條】大昌全年少賺46% 喜來登酒店入住率新低
2020年06月24日 16:39
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大昌集團(00088)公布，截至今年3月31日止年度末期業績，收入4,300萬港元，按年跌88.3%，錄得股東應佔溢利1.24億元，按年跌46.1%，每股盈利0.2元，派發末期股息每股1.2仙。
溢利大幅下調主要由於本地持續的社會動盪及出現冠狀病毒大流行，市場氣氛疲弱，導致年度香港物業銷售顯著減少，令收入大幅下滑。
集團表示，擁有35%權益之喜來登酒店，一直躋身為香港享譽盛名的五星級酒店之一。自2019年下半年起，持續不斷的社會動盪，令酒店入住率開始下滑；而今年初冠狀病毒疫情爆發，香港實施的出入境限制及航班取消，導致酒店入住率暴跌至紀錄新低。
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