涉逾6倍盈利！京投發展子企遭電信詐騙2670萬人幣
2020年06月24日 16:40
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騙徒手法層出不窮！近日接連兩間A股公司被電信詐騙，繼世龍實業(002748.SZ)之後，中國房地產公司京投發展(600683.SH)也自爆「中招」遭到電信詐騙，即通過電話、短訊以及互聯網作為主要手段的詐騙案件。
由京投發展持股50%的子公司銀泰置業報告，該公司財務人員遭電信詐騙，導致銀泰置業銀行帳戶內2,670萬元人民幣(下同)於6月22日通過網絡被騙取。案發後，銀泰置業財務人員已第一時間報案，部分遭詐騙資金已被凍結，惟最終影響尚不能確定。
據京投發展的年報資料顯示，銀泰置業總資產約31.52億元，淨資產7.08億元，去年底止全年實現淨利潤432.63萬元，意味該公司此次被騙取的2,670萬元為去年淨利潤規模逾6倍之多。
更值得一提的是，參考港股萬科企業(02202)去年的年報，亦有份持有銀泰置業權益，屬旗下聯營公司之一。
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