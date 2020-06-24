涉逾6倍盈利！京投發展子企遭電信詐騙2670萬人幣

由京投發展持股50%的子公司銀泰置業報告，該公司財務人員遭電信詐騙，導致銀泰置業銀行帳戶內2,670萬元人民幣(下同)於6月22日通過網絡被騙取。案發後，銀泰置業財務人員已第一時間報案，部分遭詐騙資金已被凍結，惟最終影響尚不能確定。

據京投發展的年報資料顯示，銀泰置業總資產約31.52億元，淨資產7.08億元，去年底止全年實現淨利潤432.63萬元，意味該公司此次被騙取的2,670萬元為去年淨利潤規模逾6倍之多。

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