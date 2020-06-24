MSCI料快推中國A股指數期貨合約 查詢顯著增加
2020年06月24日 16:46
東網電視更多新聞短片
香港交易所(00388)5月從新加坡證券交易所手上奪取MSCI授權，將在香港推出37隻追蹤MSCI亞洲及新興市場指數的期貨及期權產品。市場關注何時推出MSCI中國A股指數期貨合約，MSCI首席執行官兼公司主席Henry Fernandez接受彭博訪問時表示，與中國監管機構的溝通令人鼓舞，現待其批准，將在不久將來推出，惟未有具體時間表。
他又透露，接獲客戶對在港A股期貨合約的查詢顯著增加。
至於為何選擇落戶香港，他重申，香港有龐大投資者群及資金池，亦能建構包括中國內地、香港及台灣在內的亞太區投資生態圈，加上香港是一個多元化結構市場，具一定吸引力。
市場憂慮外資因「港版國安法」而離開，Henry Fernandez指，已聽聞有關消息，認為香港前景正面，尤其香港作為國際金融中心，同時亦是重要的金融風險管理中心。中港兩地需要彼此，中國內地市場龐大，吸引大量海外投資者，而進入中國內地市場則要透過香港；中國內地亦需要一個具先進法律、制度、法則的地方。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！