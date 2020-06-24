MSCI料快推中國A股指數期貨合約　查詢顯著增加

他又透露，接獲客戶對在港A股期貨合約的查詢顯著增加。

至於為何選擇落戶香港，他重申，香港有龐大投資者群及資金池，亦能建構包括中國內地、香港及台灣在內的亞太區投資生態圈，加上香港是一個多元化結構市場，具一定吸引力。

市場憂慮外資因「港版國安法」而離開，Henry Fernandez指，已聽聞有關消息，認為香港前景正面，尤其香港作為國際金融中心，同時亦是重要的金融風險管理中心。中港兩地需要彼此，中國內地市場龐大，吸引大量海外投資者，而進入中國內地市場則要透過香港；中國內地亦需要一個具先進法律、制度、法則的地方。

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