六絕月恐臨尾冧！股市下周陷「節日魔咒」　凶多吉少？

快到端午節，意味股市「六絕月」近尾聲，惟投資者或許未能完全安心，因A股面臨着「節日魔咒」，時間就在下周一(6月29日)端午節後的首個交易日及全周，一旦「魔咒」成真，相信一衣帶水的港股也難以幸免要跟跌！

講起端午節，眾知周知是紀念屈原，同時亦令股民想起「跳水」，對股市而言不吉利，吃糉就更應景了！須知道糉與「大閘蟹」也是紥起來，兼且A股跌市是用綠色顯示；升市是紅色。糉也會用豆沙做饀、配合竹葉，即寓意「外綠內紅」，切實道出股民內心想「紅色」(升市)，無奈外面是「綠色」(跌市)，而且更被綁到實一實。

驚奇的是，翻查紀錄，歷年端午節後A股表現大部分都是「跌市」。從本文附上的圖可以見到，不論是復市後的首日或首5個交易日都是跌市居多，當中只有2009年及2019年「逢九」是例外，而且沒有出現過連續兩年升市。換句話說，今年股市由6月29日(周一)至7月3日(周五)恐怕難有起色。

當然，「節日魔咒」不是客觀科學，僅供參考。

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