【fb直播】焗住追新經濟股？
2020年06月24日 16:52
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隔晚美股做好，港股在端午節假期前(24日)反覆下跌，恒指失守25,000關，收報24781點，跌125點；恒指短期仲可以走幾遠？揀股繼續要貪新忘舊？擁抱新經濟股？
小米集團(01810)宣布進行回購不多於10%股份，即市升超過9%，迫近14元關口，不過，近期中印關係緊張，印度作為小米主要海外市場之一，影響又有幾大？現價追貨真冇着數？
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