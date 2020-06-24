加大開放！內地外商投資准入負面清單減至33條

中國商務部及發改委發布2020年版外商投資准入負面清單，進一步對外放寬多個領域限制。其中，在金融領域方面，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資持股比例限制。

此次修訂按照只減不增的原則，把全國外商投資准入負面清單由40條減至33條，自貿試驗區外商投資准入負面清單亦由37條減至30條。兩部門指出，新冠肺炎疫情為全球跨國投資帶來巨大衝擊，世界經濟受到嚴重影響，新版外商投資准入負面清單，實施更大範圍、更寬領域全面開放的重要舉措，也是外商投資法實施推行後，推進負面清單管理制度的最新配套文件，將自7月23日起實施，屆時舊版外商投資准入負面清單同時廢止。

值得留意的是，內地製造業、農業也有放寬准入限制。製造業領域，開放商用車製造外資持股比例限制，取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工及核燃料生產的規定；農業領域，將小麥新品種選育及種子生產須由中方控股，放寬為中方持股不低於34%。

另外，在全國開放措施基礎上，自貿試驗區繼續先行先試。如醫藥領域，取消禁止外商投資中藥飲片的規定；教育領域，允許外商獨資設立學制類職業教育機構。

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