【外媒解構】中國內地加強了香港金融中心影響力

財經媒體彭博報道，中國內地不僅加強了對香港的政治影響，而且還在努力加深對這個國際金融中心商業生活的影響力。

從房地產到首次公開募股，債券發行到電訊，中國內地公司(其中許多都有政府背景)在香港的幾乎每個角落都發揮着愈來愈重要的作用。自從1997年香港回歸以來，這種變化一直在發生。

經濟一體化的支持者指出，中國內地在香港投資對經濟增長的促進作用，但批評人士認為，這是香港自治權減少的又一體現。在中國內地表示，將對香港實施國家安全立法後，這種擔憂在最近幾周激增，這威脅到司法系統的獨立性，而這種獨立性正是吸引國際公司和投資者的主要因素。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示，香港可能發展成為中國內地離岸中心，作為國家離岸中心，香港在發行美元證券或吸引美元投資方面可能會有一些稅收優惠。但它不會成為全球金融中心。

舉個辦公室的例子。儘管在過去的5年中，日本或美國公司的辦事處數量基本保持不變，但涉足香港市場的中國內地公司數量卻在飆升。消息人士稱，就在過去的3個月中，招銀國際金融、民生銀行和東方金融控股均擴大了在香港的辦公空間。

隨着中國內地公司的擴張，西方公司對香港未來的擔憂也愈來愈大。本月，香港美國商會調查的公司中，有超過1/4的公司表示，正在考慮向其他地方遷移。近40%受訪者表示，隨着中國內地推動一項有爭議的新國家安全法，他們正在考慮個人遷移。

這些新設的中國內地公司辦事處的影響也愈來愈大。在增加業務的行業中，不乏一些具有政府背景的券商，資產管理公司和銀行。

他們愈來愈多地為該國的公司安排交易和購買離岸債券，從而使身處香港的國際公司離利潤豐厚的交易漸行漸遠。

彭博匯編的數據顯示，去年迄今，中國公司在美元債交易前20名簿記行中佔了12個席位，而十年前只有3個。

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