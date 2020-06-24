飲茶好「老餅」？喺大戶眼中可以值近500億

有別於咖啡及時下的台式飲品，飲茶文化被視為「老餅」玩意，然而，這仍吸引到國際資本追逐。據外國媒體報道，聯合利華計劃出售旗下茶飲業務，並吸引到KKR & Co. Inc.、Cinven、貝恩資本和黑石集團等一些世界頂級財團成為潛在競標者。

聯合利華擁有立頓(Lipton)和PG Tips品牌，其有2/3是紅茶，多數位於已開發國家，茶類業務在去年創下29億歐元(約252億港元)的銷售額。

消息人士表示，聯合利華正在考慮在暑假之後開始招標，預期可以從資產剝離中獲得超過50億英鎊(約484億港元)的收益，具體取決於交易中包括哪些資產。

傑富瑞(Jefferies)分析師則認為，聯合利華可能會出售在已開發市場的茶類業務，但將保留住印度等新興市場，因為印度的紅茶銷量和銷售額都在增長。

充斥着現金的私募股權公司一直在激烈爭奪從大型企業手中剝離出來的資產，例如雀巢公司去年同意將其價值100億美元(約780億港元)的護膚業務出售給以EQT AB為首的一個投資集團。早前，KRR以80億美元(約624億港元)作價收購聯合利華的人造牛油業務。

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