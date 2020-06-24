【全球攬炒】健康與健保公司GNC申請破產保護

財經媒體彭博報道，在冠狀病毒大流行之際，GNC Holdings Inc.申請了破產保護，目標是出售自己和關閉商店。

根據彭博見到的聲明顯示，這家健康與健保公司在美國特拉華州破產法院提交的第11章申請，允許該零售商走一個雙軌流程，即通過獨立計劃來重組資產負債表或者完成出售，與此同時繼續經營。

這家總部位於匹茲堡的公司在聲明中說，GNC進入這流程，得到了大多數有擔保債權人及其最大股東哈藥股份的關聯公司的支持。該協議還包括了其最大供貨商兼合資夥伴ICV。某些債權人還提供了1.3億美元的額外流動資金，為該公司提供財務支持、以助挺過擬議的重組。

該公司這預先磋商過的計劃準備關閉一些門店，尋求瘦身。它還原則上達成了一項協議，即通過法院監督的程序推銷、出售自己，初步競購價為7.6億美元、需要法院批准。根據聲明，更高的出價可能會出現並被接受，而且會予以實施並取代獨立計劃交易。

在債權人和利益相關方的支持下，GNC預計將確認一項獨立的重組計劃或完成一項將讓該公司在秋天結束之前退出重組流程的出售交易。GNC的美國和國際特許經營合作夥伴及其在愛爾蘭的公司業務是獨立的法律實體，不屬於本次破產的一部分。

而零售行業為阻止疫情蔓延而臨時關閉商店，將使這場翻身仗變得更難打。儘管該公司的電商業務第一季銷售額增長了25%，對這不利因素有所抵銷。

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