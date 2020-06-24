新冠肺炎：生薑大受歡迎　秘魯首季出口飆1.68倍

新冠肺炎疫情全球擴散，民眾除了居家避疫外，也開始進食健康食品以增強抵抗力，當中被認為能增強人體免疫系統的「生薑」就大受歡迎。

外媒報道，據秘魯商務部，該國今年首季生薑出口量按年增加1.68倍，大部分出口到西班牙、荷蘭和美國，其中疫情重災區之一的西班牙，其秘魯生薑進口量更大增超過5倍。

秘魯商務部表示，生薑在秘魯被稱為kion，其具抗氧化功效，也有增強免疫系統等醫療益處，相信生薑消費量增加，與能增強免疫系統有關。報道指出，疫情爆發後，社交媒體上廣傳各種食補食譜，茶或飲料加入薑汁、檸檬則是最受常被提及的食補療法之一。

秘魯則是全球第4大生薑出口國，僅次於中國、泰國和印度。該國在2019年出口4,150萬美元、達2.34萬噸的生薑。

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