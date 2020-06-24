全球經貿戰：印度擬8月起對太陽能設備徵進口稅

財經媒體彭博報道，印度新聞信息局在一份聲明中表示，印度的可再生能源部已提議從8月1日起，對部分太陽能設備徵收進口關稅，這是該國力爭實現自給自足目標的行動之一。

聲明引述部長Raj Kumar Singh與行業人士的探討稱，可再生能源部的目標鎖定太陽能電池、模組和變頻器。近來，印度與中國在邊境地區爆發衝突，而中國佔據印度太陽能模組市場供應量的近80%。

儘管尚無有關稅率幅度的官方消息，但據《經濟時報》此前引述未具名政府官員報道稱，稅率可能為20%。印度政府在一份公告中稱，將會在適當的時候宣布關稅的清晰信息，但未披露進一步細節。印度目前對來自中國和馬來西亞的太陽能電池和模組徵收15%的防衛稅，這一稅項將於7月底到期。

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