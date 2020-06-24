中國航天萬源發盈警
2020年06月24日 18:04
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中國航天萬源(01185)發盈警，鑑於年初以來新型冠狀病毒疫情的持續影響，特別是2020年6月份以來北京發生新疫情的嚴峻形勢，集團經營改善計劃的實施進度被迫推遲，同時，因風電機組之關鍵設備技術改進方案仍在驗證之中等因素影響，風機分部主營業務訂單未落實、持續虧損局面預計在短期內難以改觀。
集團預期於截至2020年6月30日止6個月錄得虧損約5,000萬至6,000萬港元，而2019年同期則錄得來自持續經營業務的虧損約1.6億元。
上述虧損減少的主要原因是由於預期截至2020年6月30日止6個月期間毋須為金融資產及合約資產，以及無形資產進一步計提減值準備；預期員工成本按年減少約1,000萬元；預期應佔聯營公司及合營企業業績按年增加約1,600萬元。
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