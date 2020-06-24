事關迪士尼電影融資！滙豐控股面臨訴訟　涉124億元

這些投資者在倫敦起訴說，該行要對客戶Eclipse Partnerships的虛假承諾承擔責任；Eclipse Partnerships宣揚了資助《加勒比海盜2》和《購物狂的自白》等電影的機會。Edwin Coe LLP的原告律師在一份聲明中稱，滙豐幫助推廣了這騙局，並可能為此收到了逾2,500萬英鎊的費用。

這是長達十年的英國電影合夥關係稅務醜聞的最新後果。在1990年代末政府加大稅收抵免力度後，電影業投資激增。當時這變化使得人們可以縮短自己的個人稅單，但在某些產品的合法性受到質疑之後，英國當局在2007年收緊了相關規定。

在最近的這個案子中，由於這些變化，許多投資者已經破產，並面臨着英國當局的補繳數百萬稅款的要求。

這些投資者的代表律師Edwin Coe高級合夥人David Greene說：「對於迪士尼、滙豐和放貸銀行而言，這是無風險的收入來源，但給其不知情的投資者卻造成了財務災難。」

滙豐拒絕對此訴訟置評。這些投資者沒有起訴迪士尼或Eclipse。

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