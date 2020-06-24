事關迪士尼電影融資！滙豐控股面臨訴訟 涉124億元
2020年06月24日 18:05
東網電視更多新聞短片
財經媒體彭博報道，數百名投資者就華特迪士尼電影融資相關稅賦減免問題起訴滙豐控股(00005)，訴訟金額13億英鎊(約124億港元)。
這些投資者在倫敦起訴說，該行要對客戶Eclipse Partnerships的虛假承諾承擔責任；Eclipse Partnerships宣揚了資助《加勒比海盜2》和《購物狂的自白》等電影的機會。Edwin Coe LLP的原告律師在一份聲明中稱，滙豐幫助推廣了這騙局，並可能為此收到了逾2,500萬英鎊的費用。
這是長達十年的英國電影合夥關係稅務醜聞的最新後果。在1990年代末政府加大稅收抵免力度後，電影業投資激增。當時這變化使得人們可以縮短自己的個人稅單，但在某些產品的合法性受到質疑之後，英國當局在2007年收緊了相關規定。
在最近的這個案子中，由於這些變化，許多投資者已經破產，並面臨着英國當局的補繳數百萬稅款的要求。
這些投資者的代表律師Edwin Coe高級合夥人David Greene說：「對於迪士尼、滙豐和放貸銀行而言，這是無風險的收入來源，但給其不知情的投資者卻造成了財務災難。」
滙豐拒絕對此訴訟置評。這些投資者沒有起訴迪士尼或Eclipse。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！