軟銀將出售T-Mobile股票　涉額達1560億元

財經媒體彭博報道，軟銀集團正在以每股103美元的價格，出售由德國電信控股的T-Mobile US Inc.股份，從而敲定了一宗200億美元(約1,560億港元)的交易。

這公開出售約1.434億股T-Mobile股票的定價，比後者周二(23日)收市價低了近4%。在這宗複雜的交易中，共計有將近2億股股票易手。

這筆交易是軟銀剝離420億美元資產籌資、用於回購股票和償還債務的廣泛行動的一部分。在對從WeWork到Uber的共享經濟企業投資的被減記了價值後，Vision Fund的嚴重虧損正在給軟銀的創始人孫正義製造麻煩。

現在軟銀將把注意力轉向其投資組合中的其他資產，並可能直接減持電子商務巨頭阿里巴巴集團的股份。孫正義已表示，通過發行出售阿里巴股票的合約籌資115億美元是朝着進一步減持邁出的第一步。軟銀還計劃出售其日本無線子公司5%的股份。

作為交易的一部分，軟銀同意向T-Mobile支付3億美元，並將支付與交易有關的所有費用。在今年早些時候併購了Sprint Corp.之後，軟銀與Deutsche Telekom成為了T-Mobile的共同所有人。

這家日本公司在周二的聲明中表示，軟銀需要進一步提高現金儲備，理由是擔心第二波和第三波疫情。這家日本投資巨頭可能會將收益投資於優質證券，直到將其用於回購或削減債務為止。

高盛、摩根士丹利、花旗集團、摩根大通、巴克萊、美銀、德意志銀行和瑞穗證券是交易安排行。PJT Partners Inc.為T-Mobile董事會的財務顧問。

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