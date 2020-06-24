《明報》同系萬華經營虧損飆4倍　母企世界華文台港績劣

期內集團來自持續經營業務之營業額由2019年度的9,860萬元，減少29%至7,012萬元。此外，主要由於在今年1月爆發冠狀病毒疫症，對年度內第4季度表現造成不利影響，集團就涉及無形資產、使用權資產以及物業、廠房及設備之減值虧損983萬元計提非現金撥備，繼而導致除稅後虧損擴大。

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