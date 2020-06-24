《明報》同系萬華經營虧損飆4倍 母企世界華文台港績劣
2020年06月24日 18:35
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《明報》的同系公司萬華媒體(00426)公布，截至今年3月31日止年度業績，期內經營虧損2,650萬港元，按年激增4.08倍；股東應佔虧損2,684萬元，按年急飆3.95倍。每股虧損6.7仙，不派末期息。
期內集團來自持續經營業務之營業額由2019年度的9,860萬元，減少29%至7,012萬元。此外，主要由於在今年1月爆發冠狀病毒疫症，對年度內第4季度表現造成不利影響，集團就涉及無形資產、使用權資產以及物業、廠房及設備之減值虧損983萬元計提非現金撥備，繼而導致除稅後虧損擴大。
另外，《明報》母公司世界華文媒體(00685)公布，截至2020年3月31日止年度香港及台灣出版及印刷業務總營業額4,419萬美元，按年減少12.7%。隨着收益下跌，分部除所得稅前虧損由去年339萬美元擴大55.4%至527萬美元。
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