新股專輯：四新股齊招股　海普瑞跑出

海普瑞將於下周二(30日)截止招股，招股價介乎18.4元至20.6元，發售約2.2億股，集資最多45.34億元。一手500股，入場費10,403.79元，預期7月8日上市 。該公司引入5名基礎投資者，包括OribMed Funds、AVICT、歐萬達基金、3W和Anlan Funds，認購額共1.1億美元。

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