新股專輯：四新股齊招股 海普瑞跑出
2020年06月24日 19:02
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新股趕半年結，周三(24日)有4隻新股齊齊首日招股。綜合7間券商數據，已於深圳上市的海普瑞(09989)「跑出」，錄近38億元孖展額認購，以公開發售集資4.53億元計，超購逾7倍。
海普瑞將於下周二(30日)截止招股，招股價介乎18.4元至20.6元，發售約2.2億股，集資最多45.34億元。一手500股，入場費10,403.79元，預期7月8日上市 。該公司引入5名基礎投資者，包括OribMed Funds、AVICT、歐萬達基金、3W和Anlan Funds，認購額共1.1億美元。
中國物業管理公司弘陽服務(01971)則錄3.97億元，相當於發售集資4300萬元，超購逾8倍 。該公司下周二(30日)「截飛」，每招股價介乎3.3元至4.3元，集資最多4.3億元。 每手1,000股，入場費4,343.33元，預期下月7日掛牌。是次引入恒基地產主席兼董事總經理李家傑旗下的Successful Lotus作基礎投資者，並認購7,800萬元等值股份。
中國蜀塔(08623)認購已足額，將於7月2日截止認購，招股價介乎0.25元至0.4元，發售2億股，集資最多8,000萬元。一手1萬股，入場費4,040.31元，預期7月10日於GEM板掛牌。
宏力醫療管理(09906)則未足額，將於6月30日截止認購，招股價介乎1.8元至2.3元，發售1.5億股，集資最多3.45億元。一手2,000股，入場費4,646.35元，預期7月10日掛牌。
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