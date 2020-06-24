歐美貿戰恐擴大！歐股即冧　道期跌逾200點

財經媒體彭博報道，美國正考慮對法國、德國、西班牙和英國價值31億美元(約241億港元)的出口商品徵收新的關稅，美國總統特朗普政府有意對歐洲國家祭出新舉措，今年夏末可能演變為範圍更廣的跨大西洋貿易對峙。

根據周二(23日)晚發布的通知，美國貿易代表打算向橄欖、啤酒、杜松子酒和卡車等歐洲出口商品徵收新的關稅，並對飛機、奶酪和酸奶等產品加徵關稅。聲明稱，公眾諮詢期為期一個月，於7月26日結束。

追蹤歐元區主要企業的斯托克50指數聞訊擴大跌幅至2%，英國富時100指數觸及日內低位。美國道指期貨跌215點，港股夜期跌14點，報24,693點，低水89點。

如果美國推行上述計劃，那麼皮革制品品牌紀梵希、愛馬仕，白蘭地和香檳生產商Remy Cointreau和保樂力加等歐洲奢侈品牌就將遭受衝擊。LVMH集團公司生產的許多產品可能受到波及，或將受到尤其嚴重的影響。

美國若對英國的杜松子酒徵收關稅，那麼在金湯力消費旺季可能導致美國價格的走高，有可能衝擊英國烈酒企業Diageo Plc、總部在倫敦的Tanqueray、必富達酒生產商James Burrough和Hendricks酒生產商William Grant & Sons。

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