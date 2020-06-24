新股專輯：渣打為第二大股東　渤海銀行評估新股發行需求

渣打為第二大股東的渤海銀行，據外媒報道，正為其新股發行計劃評估投資者需求。

該公司已通過上市聆訊，市傳集資20億美元(約156億港元)，擬下周招股。建銀國際、海通國際、農銀國際及中信里昂證券為聯席保薦人。

該行為中國12間全國股份制商業銀行之一，據初步招股文件，截至2019年9月底止，該行總資產達10,957.92億元人民幣(下同)。去年首九個月營業收入211.5億元，淨利潤為65.39億元，分別按年增長18.86%及15.9%。去年9月底止，其不良貸款率為1.77%，較2018年底的1.84%有所下降。

值得留意的是，渣打銀行(香港)為其第二大股東，持股19.99%，而渣打銀行大中華區戰略發展總監馮載麟為該行副董事長；最大股東為國企天津泰達，持股25%

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