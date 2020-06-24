小心炒過龍！中芯及華虹半導體真的值博？

要留意的是，2年前華虹「落鑊」時的毛利率高達30%，不但遠勝今年首季，也比中芯略勝一籌。華虹首季毛利率僅21.1%，按年大跌逾10個百分點，次季指引只介乎22至24%，不像中芯近期出現逐漸回升的態勢。

就導致業績走樣的12吋晶圓廠房，華虹管理層早前於分析員會議上稱，它要每月賣2.5萬片始能收支平衡，月產能今年還會提高一倍至4萬片，預期明年會有新的折舊開支，惟產量上升速度「還在按照原有計劃往前推進」。該廠新產品是90納米製程的CMOS影像感應器，除此之外還有分立器件、射頻等5至6項產品。

事實上，華虹股價2018年6月底「見頂」後便因為中美貿易戰開打，4個月內暴瀉近6成；而在今年2月中公布遜預期的首季指引後，股價翌日急插逾10%。

5月中早華虹1日開分析員會議的中芯則強調，其成熟製程的產能供不應求。究竟晶片股狂歡派對何時完結，或許要看7月16日(星期四)下午，中芯和華虹所在行業的老大哥台積電公布次季業績及第3季指引。

日資券商野村早前指出，不設廠製造晶片的半導體公司，整體存貨水平今季會「破頂」；就算新冠肺炎疫情受控，其客戶第3季開始也會認真審視市場需求和存貨水平，而非一味儲貨。如果需求持續疲弱，下半年庫存調整幅度恐比2008年金融海嘯後更大。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626