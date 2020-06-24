此情不再！Olympus相機賣盤　五大廠命途如何？

日本媒體報道，日本光學公司Olympus向投資基金Japan Industrial Partners(JIP)出售其以數碼相機為主的影像業務，預期在今年9月底前正式簽約，總金額則未對外透露。這意味着該公司將退出經營了84年的相機業務，轉而專注於醫療設備。

目前Olympus的影像業務主要商品為無反數碼相機及輕便型數碼相機，另外還有IC錄音筆等，相關員工在全球約有4,270人。

事實上，面對智能手機等產品的強大競爭壓力下，數碼相機需求隨之大減，Olympus在截至2019財年已連續3年出現營業損失。

從Olympus整體來看，影像業務如今佔到的比重其實並不大，更重要的是醫療部門。其集團社長竹內康雄多次表示，要將資源放在營業利益佔了9成以上，生產內視鏡等產品的醫療部門。

【數碼相機市場縮剩1/8 廠商逆境求生】

誠然，隨着智能手機攝影功能高速地提升，數碼相機的銷量一直下挫，市場規模持續萎縮，由菲林時代已一直雄霸世界的日本傳統相機企業亦面臨困境，而隨着中國及歐洲等消費大國的消費力轉弱，屬於高消費品的數碼相機及鏡頭，今年的盈銷勢將雪上加霜。

日本媒體在今年初引述日本相機影像器材工業協會(CIPA)的數據指，去年首10個月全球數碼相機出貨量為1,273萬部，按年減少兩成，全年出貨量料約1,500萬部，與2010年高峰期時全年出貨量達1.21億部相比，規模只剩1/8，亦是自2001年以來最低。

數碼相機前景黯淡，昔日日本的5大傳統相機品牌，包括佳能(Canon)、尼康(Nikon)、奧林巴斯(Olympus)、賓得(Pentax)及美能達(Minolta)可謂命途各異。

除了Minolta在十多年前已被索尼(Sony)併購，並為Sony在無反光鏡換鏡相機領域中殺出血路外，其餘都陷於不同程度的逆境，須加快改變營運策略。

其中一間苦戰中的企業Nikon，其相機部門在本財年虧損達100億日圓，為自1996年以來首次見紅。該公司自去年起已透過關廠裁員，節省500億日圓成本。分析指，尼康的瘦身行動將在今明兩年持續，而產品重點亦會轉向至無反相機領域。該公司社長馬立稔和亦坦言公司對數碼相機市場的前景過於樂觀。

至於行業「龍頭」佳能，2019年營業利潤預計按年減少60%，大幅低於預期。該公司今年亦積極發展無反相機，希望可在日益狹窄的市場空間中突圍而出。另外，佳能近年亦積極求變，當中包括收購東芝(Toshiba)的醫療設備業務、監控系統設備生產商Axis Communications；積極拓展打印機業務等，試圖減低對相機銷售依賴。

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