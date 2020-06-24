新盤UPDATES：各區豪宅續現大額承接

豪宅大戶需求保持殷切，各區樓盤續現大額承接，而大型新盤收票反應亦踴躍，業界料周內開售成績將會理想。

●傲瀧連天台三複式大宅售逾9,631萬元

新世界發展（00017）旗下清水灣傲瀧，剛售出連天台三複式戶，單位為B座P1，實用面積3,372方呎，間隔四房四套，連844方呎天台，附設按摩池。成交價9,631.4萬元，呎價28,563元。項目開售至今累沽660伙，連同車位銷售，共套現約200億元。

●迎海‧駿岸大宅售逾2314萬元

恒基地產（00012）旗下馬鞍山迎海‧駿岸，最新售出8座5樓A室海天名邸大宅，實用面積1,454方呎，成交價2,314.8萬元，呎價15,920元。

●迎海‧星灣周日賣10伙細單位 入場費約801萬

發展商爭相推盤搶客。據一手銷售資訊網資料，恒基地產（00012）的馬鞍山迎海‧星灣，剛加推全新10伙價單，屬項目最後一批細單位，全部為一房及兩房戶，實用面積472至512方呎。扣除1%折扣後，折實平均呎價17,500元，售價介乎約801.9萬至約886.4萬元，呎價由16,694至18,780元。該批單位將於星期日（6月28日）起發售。

●屯門帝灣居折實平均呎價14486元

華業(控股)旗下屯門嘉和里山路2號新盤帝灣居上載首張價單，提供22伙，價單售價1,200.2萬至2,616.1萬港元，呎價由13,425至19,685元。發展商提供60天付款計劃的4%售價折扣優惠，折實後售價1,152.19萬至2,511.45萬元，呎價12,888至18,898元，該批單位折實平均呎價為14,486元。

華業(控股)經理周統育表示，項目已公布銷售安排，本周日(28日)以價單形式發售22伙分層戶，而項目5幢洋房則於本周日至8月31日期間招標。項目分層戶及洋房管理費為每方呎5.5及5.9元。

該公司主席兼董事總經理周年茂表示，香港各區市場對物業始終有需求，料未來樓價及經濟平穩發展。

●中原指SEA TO SKY收票可望突破1萬張

新盤收票節節上升。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，將軍澳日出康城SEA TO SKY入票反應踴躍，估計周三(24日)之後該盤可錄逾1萬張入票，勢成今年新盤票王，最終可錄約1.2萬張入票。預計項目周六(27日)開售462伙可「一Q清枱」，帶動本月成交量增至1,500宗，上半年一手銷量料約6,800宗。

該行為樓盤提供H加1.3厘低息樓按，以周三銀行同業拆息計，實際息口低至1.77厘，回贈高達1.2%。

長實地產投資董事郭子威表示，日出康城大型商場快將啟用，料帶動區內租金上升，目前區內屋苑平均呎租僅28至29元，未來1年升幅可望逾20%，平均呎租可達35至40元。估計不少區內租客將轉租為買，SEA TO SKY可望受惠。

●嘉熙全新四房現樓示範單位曝光

嘉華國際（00173）旗下大埔白石角嘉熙，即日起開放全新現樓四房示範單位吸客。該公司營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，是次開放全新第1座18樓A室大單位，希望讓參觀者親身體驗單位布局及室內設計。該單位實用面積1,066方呎，設計以追求時尚的家庭為藍本。

該盤最新加推5個四房戶於本周六（6月27日）起招標發售，全屬第1座A室，實用面積1,066方呎，同時亦推出3伙於星期日起發售。

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