SEA TO SKY收票衝破1.03萬張　成今年新票王

該盤於上周四(18日)公布首張價單推出285伙，扣除最高折扣優惠後，折實平均呎價15,823元。而首輪銷售單位的整體折實平均呎價為16,275元，呎價介乎13,648至18,375元，售價則由624.8萬至1,845萬元。

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