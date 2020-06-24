SEA TO SKY收票衝破1.03萬張 成今年新票王
2020年06月24日 20:10
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大型新盤推售隨即凍結市場大批購買力。長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY入票反應踴躍，市場消息透露，截至周三(24日)晚上已累積錄得逾1.03萬張入票，成為今年新盤票王，較周六(27日)開售462伙超額認購約逾21倍。
該盤於上周四(18日)公布首張價單推出285伙，扣除最高折扣優惠後，折實平均呎價15,823元。而首輪銷售單位的整體折實平均呎價為16,275元，呎價介乎13,648至18,375元，售價則由624.8萬至1,845萬元。
資料顯示，新鴻基地產(00016)位於天水圍的Wetland Seasons Park第2期，今年5月開售時錄得10,261張入票登記，當時已創出今年新盤入票量最多紀錄。
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