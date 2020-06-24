【近百年最慘】IMF估全球今年經濟縮4.9%　中國獨增長

國際貨幣基金組織(IMF)更新《世界經濟展望》報告，將今年全球經濟預測，由4月時估計的收縮3%下調至收縮4.9%，意味本已預期是上世紀30年代以來最嚴重的衰退將更加惡劣，明年經濟料回復增長，但增長預測由原本的5.8%下調至5.4%。

個別地區方面，IMF估計美國今年經濟萎縮8%；歐元區縮10.2%；德國縮7.8%；法國縮12.5%；意大利縮12.8%；西班牙縮12.8%；日本縮5.8%；英國縮10.2%；加拿大縮8.4%；中國則增長1%，為唯一能有增長的主要經濟體。

其他新興市場方面，印度今年經濟料縮4.5%；俄羅斯縮6.6%；巴西縮9.1%；墨西哥縮10.5%；沙特阿拉伯縮6.8%。

該機構指出，新型冠狀病毒疫情對2020年上半年經濟活動的負面影響比 預期的更為嚴重，預計復甦將比之前預測的更為緩慢。總體而言，這將使2021年GDP比2020年1月疫情之前的預測低6.5個百分點。低收入家庭受到的負面影響尤其嚴重，損害了1990年代以來在減少極度貧困方面取得的顯著進展。

與2020年4月《世界經濟展望》預測一樣，目前預測有極大的不確定性。基線預測取決於疫情影響方面的主要假設。在感染率下降的經濟體，最新預測中更為緩慢的復甦路徑反映了以下因素：保持社交距離的要求持續到2020年下半年；2020年第一和第二季度經濟活動在封鎖期間受到的衝擊比預期更大，產生了更嚴重的「創傷」(對供給潛力的破壞)；以及生存下來的企業加強必要的工作場所安全和衞生措施，對生產率造成打擊。對於仍在努力控制感染率的經濟體，持續時間更長的封鎖狀態將對經 濟活動造成更大影響。

此外，預測假設金融狀況(自2020年4月《世界經濟展望》發布以來已經放鬆)將仍然大致處在當前水平。不同於基線預測的其他結果顯然也是可能的，這不僅僅是因為疫情在如何發展。正如2020年6月「全球金融穩定報告更新」所討論的，金融市場情緒的近期反彈幅度似乎與基本經濟前景的變化脫節，因此，金融狀況的收緊幅度有可能大於基線情景的假設。

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