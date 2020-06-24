樓價UPDATES：長沙灣WEST PARK兩房呎租45元

新盤增加租市供應，長沙灣WEST PARK兩房單位放盤一日減價2,000港元，以15,000元租出，呎租約45元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西營盤維港峰中層A室，實用面積約1,122方呎，套三房連工人房間隔，望海景，以月租70,000元獲承租，實用呎租約62.4元，業主在2014年12月以2,584萬元買入，租金回報率約3厘。

●上環帝后華庭錄本月首宗成交，單位為2座中層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，獲外區長線投資客，以約830萬元承接，實用呎價約21,119元，原業主於2017年5月以約650萬元購入，帳面獲利約180萬元，物業升值約28%。

●天后僑興大廈中層A2室，實用面積544方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以820萬元承接，實用呎價15,074元。

●北角港逸軒高層B室，望維港景，一房間隔，實用面積約200方呎，叫價約510萬元，放盤約4個月，獲外區客接洽，議價後以約488萬元成交，實用呎價約24,400元，新買家為上車客。

●北角城市花園12座低層B室，實用面積約809方呎，套三房間隔，開價約1,468萬元，議價後以約1,400萬元獲承接，實用呎價約17,305元，新買家為同區換樓客。

●北角半山賽西湖大廈8座低層C室，實用面積1,090方呎，三房連工人房間隔，望園景，獲區外換樓客以約2,250萬元承接，實用呎價20,642元，做價及呎價創屋苑同類型單位近兩年新低。

●鰂魚涌康怡花園6月累錄8宗買賣，包括F座高層6室，實用面積約522方呎，兩房間隔，日前以939萬元沽出，實用呎價約17,989元。

●西灣河嘉亨灣1座低層G室，兩房間隔，實用面積約462方呎，平台面積約85方呎，半年前叫價約1,180萬元放盤，其後主動減價130萬至1,050萬元，並獲外區客接洽，雙方議價後再減價20萬元，以約1,030萬元成交，累計減價共150萬元或近13%，實用呎價約22,294元，新買家為首置客，無睇樓，只睇相情況下決定入市，作長線投資之用。

●筲箕灣形薈1A座低層C室，實用面積459方呎，兩房間隔，設開放式廚房，最初開價1,050萬元，終以990萬元沽出，實用呎價21,569元，新買家為用家，原業主於2016年以911萬元入市，持貨4年帳面獲利79萬元離場。

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九龍區

●長沙灣WEST PARK中高層C室，兩房間隔，望山景，實用面積約333方呎，業主以約17,000元放租1天，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以15,000元租出，實用呎租約45元，業主於2020年2月以約676.9萬元購入上述單位，租金回報約2.7厘。

●長沙灣昇悅居本月錄6宗買賣，平均實用呎價約17,764元，其中5座中層A室，實用面積378方呎，一房間隔，享正南內園景，最初開價750萬元，放盤僅10天，即以720萬元成交，實用呎價19,048元。

●牛池灣威豪花園1座中層F室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，原先開價700萬元，減價15萬元或2.1%，以685萬元易手，實用呎價17,082元。

●牛頭角淘大花園6月暫錄9宗成交，平均實用呎價16,508元，屋苑D座中層8室，實用面積375方呎，兩房間隔，望內街景，最初開價620萬元，最終以606萬元易手，實用呎價16,160元，新買家為外區上車客。

●茶果嶺麗港城33座低層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望園景，放盤約3個月，開價808萬元，經議價後減價18萬元或約2.2%，以790萬元沽出，實用呎價15,134元，屋苑現時有約150個單位放售，叫價由730萬元起。

●將軍澳慧安園6月暫成交4宗買賣，包括3座中低層A室，實用面積413方呎，兩房間隔，原先叫價640萬元，調整至632.6萬元易手，調減7.4萬元，吸引九龍區上車客承接，實用呎價15,317元。

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新界區

●馬鞍山觀瀾雅軒4座低層F室，實用面積586方呎，兩房兩廳間隔，原先開價910萬元，累減22萬元，最終以888萬元獲買家承接，實用呎價15,154元。

●馬鞍山迎海‧星灣御16座高層F室，實用面積489方呎，兩房間隔，以831萬元沽出，實用呎價16,994元，原業主於2014年12月以約743萬元一手購入單位，持貨6年，帳面獲利約88萬元，單位升值約12%。

●馬鞍山迎海‧星灣19座高層D室，實用面積498方呎，兩房連儲物室間隔，近日以800萬元沽出，實用呎價16,064元，原業主於2014年1月以約627萬元一手購入單位，持貨6年，帳面獲利約173萬元。

●馬鞍山雅典居10座中層C室，實用面積874方呎，三房一廳間隔，原先叫價1,300萬元，減價20萬或減幅1.6%，獲買家以1,280萬元連車位承接，實用呎價14,645元。

●沙田翠湖花園F座中層6室，實用面積617方呎，套三房間隔，以850萬元易手，實用呎價13,776元，原業主於2004年12月購入上址，當時作價225萬元買入，持貨15年多至今沽售，帳面獲利625萬元。

●大埔太湖花園12座中層H室，實用面積400方呎，兩房兩廳間隔，原先開價625萬元，放盤兩個月，減價25萬元，減幅4%，獲用家以600萬元承接，實用呎價15,000元。

●大埔逸瓏灣II大廈10座高層A室，實用面積約1,116方呎，套三房連儲物室及工人套房間隔，望海景，由今年1月開始放盤，至近日以1,800萬元沽出，實用呎價約16,129元。

●粉嶺居屋雍盛苑A座低層6室，實用面積約432方呎，原業主購入後因無間房，所以為全開放式間隔，但有獨立廚房及廁所，日前於未補價第二市場，以綠表價303.8萬元沽出，實用呎價約7,032元，做價料為項目未補價市場今年最低。

●屯門南浪海灣6座高層B室，實用面積524方呎，兩房間隔，區內首置客為鄰近家人，方便照應，加上區內基建及新盤開售等利好消息，即使臨場被原業主反價2萬元，亦決定以692萬元購入，實用呎價13,206元，成交價創同類型單位今年次高紀錄。

●屯門市廣場8座中層K室，實用面積322方呎，兩房間隔，區內客以435萬元購入作自住或投資之用，實用呎價13,509元，原業主於2000年以約85萬元購入，轉手帳面升值逾4倍。

●屯門茵翠豪庭雙號屋頂層連天台單位，實用面積589方呎，兩房雙套房間隔，連天台，去年放盤開價820萬元，今年初調低叫價至780萬元，最終累減84萬元或約10%，獲上車客以736萬元購入，實用呎價12,496元，新買家4月開始睇樓，得知原業主叫價態度軟化，「翻睇」後迅速拍板承接。

●屯門卓爾居6座低層E室，實用面積532方呎，兩房間隔，新買家睇樓一次即決定入市，原業主早前叫價750萬元放盤，見客人即日落訂，故願意減價促成交易，雙方議價後終以670萬元成交，實用呎價12,594元。

●荃灣麗城花園1期2座中層D室，實用面積644方呎，套三房間隔，吸引換樓客斥資782萬元承接，實用呎價12,143元，原業主於1994年3月以323萬元買入，持貨26年轉售，帳面獲利459萬元，單位期內升值約1.4倍。

●東涌映灣園6月錄得23宗成交，比上月同期27宗減少，該盤10座低層B室，實用面積748方呎，三房間隔，叫價800萬元，微減5萬元，以795萬元沽出，實用呎價元10,628元，新買家為外區客，購入上址作收租用途，參考同類型單位市值月租約18,500元計，料上址租金回報約2.8厘。

●東堤海堤灣畔5座中層A室，實用面積約568方呎，兩房間隔，望海景，叫價780萬元放盤，及後減價12萬元或約2%，以768萬元獲買家購入自住，實用呎價約13,521元，現時屋苑有約56個放盤，最低入場價由650萬元起。

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