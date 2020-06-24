新股專輯：雅居樂建議分拆雅城在港上市
2020年06月24日 21:27
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雅居樂(03383)建議分拆附屬雅城的股份在聯交所主板獨立上市，周三(24日)已向聯交所遞交雅城上市申請表格(即A1表格)。待建議分拆及上市完成後，雅居樂預期將擁有雅城不少於50%權益，故雅城將仍為雅居樂的附屬公司。
雅城主要從事綠色生態景觀服務，以及智慧裝飾家居服務。按照計劃，雅城將就上市進行新股發售；在若干條件限制下，雅居樂合資格股東將於發售中獲提供雅城股份的保證配額。有關配額詳情尚未落實，雅居樂將於適當時候就此進一步公告。
雅居樂2018年2月已分拆物業管理業務雅生活服務(03319)在港上市，該股周三收報42.6港元，較招股價12.3元累升約2.46倍。
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