新股專輯：雅居樂建議分拆雅城在港上市

雅城主要從事綠色生態景觀服務，以及智慧裝飾家居服務。按照計劃，雅城將就上市進行新股發售；在若干條件限制下，雅居樂合資格股東將於發售中獲提供雅城股份的保證配額。有關配額詳情尚未落實，雅居樂將於適當時候就此進一步公告。

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