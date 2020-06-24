憂國際貿易關係惡化　道指早段跌291點

憂慮美國和歐洲貿易關係再趨緊張，加上美國可能爆發第二波疫情，美股周三(24日)早段有回吐，道指跌291點，至25,865點；納指跌3點，至10,128點；標指跌18點，至3,113點。

評級機構標普將郵輪營運商嘉年華郵輪的評級，由BBB-下調3級至BB-，失去投資級別評級。嘉年華股價早段跌6.7%至16.79美元。

外媒分析第三方資料指出，中國的iPhone銷情在當地經濟重啟後反彈的勢頭放緩。據報，蘋果公司(Apple Inc.)5月份在中國售出360萬部iPhone，較4月份的390萬部減少，有別於4月份銷量按月跳升160%的勢頭。不過，Apple在中國的其他業務見增長，包括網上商店App Store收入增加。Apple股價早段升0.3%至367.62美元。

傳個人電腦生產商戴爾考慮將手持的軟件商VMware約值500億美元的股權出售，以提升自身股價及協助減債。另一個考慮選擇是收購VMware餘下股權，戴爾現持有VMware 81%股權。受消息刺激，戴爾股價早段抽升8.3%，至53.08美元。

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