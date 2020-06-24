【財經評論】無限放水有代價　滯脹來臨更糟糕

全球疫情雖仍屢創高峰，但不少地區相繼重啟經濟，各大央行亦積極維持低利率及採取極度寬鬆的貨幣政策來救市，務求盡快走出衰退。可狂發債及印銀紙不無代價，不但令貨幣有潛在大幅貶值風險，資金氾濫更會造成資產泡沫，加上反全球化破壞供應鏈，令物價趨升，種種因素將帶動通脹突飆。最怕伴隨的是經濟持續低迷、失業率高企，便有機會重演上世紀七十年代的滯脹風暴！

近期全球股市維持暢旺，美股納斯達克指數迭創新高，新經濟股如魚得水，究其原因絕對是資金氾濫下的副產品，因實體經濟依然百廢待興、無甚作為，再多的資金只會激化資產泡沫，後患無窮。投資者須明瞭的是，政府舉債是要償還的，以史無前例的財政擴張和寬鬆貨幣政策對刺激經濟的效用未明，卻換來政府財政不再健全，威脅貨幣信用的深遠影響。畢竟量寬總有盡時，央行退場是時間問題，實現一定的通脹水平自是先決條件，可經濟復甦滿途荊棘，最怕是覆水難收，貨幣政策成效又已見頂，不知如何收拾殘局。

事實上，各地的刺激經濟措施將短暫刺激需求，必然會帶動物價回升。同時，經歷今次疫情，公共衞生意識將在一段長時間內維持高水平，部分行業如餐飲零售，為滿足防疫要求，營運成本必增，而旅遊業的規模效益遞減，皆意味着產品和服務價格趨升，在如此低息的環境下，通脹回升的影響將更為凸顯。另一方面，疫後新經濟的應用日廣，傳統行業面對整合，職位減少後難再返回疫前水平，就業市場的威脅實不易解除。

此外，國際地緣政治風險持續升溫，反全球化浪潮似無回頭路，全球供應鏈格局大改，企業將生產基地從較廉價之地永久轉移至較昂貴的地區，後果必然是帶動通脹上升。最怕是政府花了錢，卻改變不了低增長、高失業、通脹回升的格局，令滯脹重臨的日子愈行愈近，拖累金融市場表現之餘，引發的經濟大蕭條恐是以十年計！

香港方面，由於必需品主要靠進口，全球物價回升難免會輸入通脹，加上土地短缺問題未改，令樓價高企，資金又不斷流入港股炒作，致使內外通脹壓力漸現，可惜如今內部人心散亂，未能共同抗逆，企業盈利和勞工就業前景皆悲觀，實難走出經濟低迷格局，面臨滯脹之苦絕非危言聳聽！刻下民眾除了積穀防饑，增持貴金屬等多元化投資以避險保值外，應對之策着實不多，只有自求多福！

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