東方日報B1：全球經濟料縮4.9%　近百年最慘

國際貨幣基金組織(IMF)更新《世界經濟展望》報告，將今年全球經濟預測由四月時估計的收縮3%降至收縮4.9%，意味本已預期是上世紀1930年代以來最嚴重的衰退更見惡劣，明年經濟料回復增長，但增長預測由之前估計的5.8%降至5.4%。著名經濟專家亦預警，全球面臨滯脹風險！

IMF料美國今年經濟縮8%，差過之前預期的縮5.9%，明年增長預測亦由之前的4.7%降至4.5%；歐元區今年經濟料勁縮10.2%，亦較之前預期縮7.5%嚴重，明年增長預測則由4.7%升至6%；英國今年經濟收縮幅度修訂為10.2%，明年料回復增長6.3%。中國今年經濟增長預測由之前的1.2%降至1%，是今年唯一有望錄得增長的主要經濟體，明年料增長8.2%；日本今年經濟收縮幅度修訂為5.8%，明年料回復增長2.4%；印度今年經濟則由之前料增1.9%修訂為縮4.5%。

IMF指出，疫情對今年上半年全球經濟活動的負面影響較預期更嚴重，復甦步伐將比之前預測更慢。IMF又警告，全球金融市場情緒反彈似乎與經濟脫節，金融市場可能出現較基本預測為大的收縮。在全球救市下，IMF料公共債務將在今明兩年飆至歷史新高，分別佔經濟總量101.5%及103.2%。

諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨和「末日博士」魯比尼均認為，全球經濟前景暗淡。魯比尼預期，經濟自疫情中復甦的動力很快會消退，復甦步伐會較逾十年前金融危機後的步伐緩慢。曾估中2008年美國次按風暴的魯比尼警告，全球面臨滯脹風險，即增長呆滯但通脹提速，因在去全球化、科技創新放慢，以及印銀紙造成的債務負擔加重下，全球經濟面臨供應方面的重大負面衝擊，最終會引發通脹。

由於前景高度不明朗，斯蒂格利茨稱，政府需向民眾保證，紓困措施會在有需要的情況下持續。他和魯比尼均同意，歐洲在保障就業方面做得比美國好，即歐洲的復甦勢頭將較佳。

不過，二人均警告，即使生產力恢復，大部分工作將由機械人取代，意味失業率將維持高企，又警告疫情將加深社會不平等問題，人們面對前景不明朗會增加儲蓄，打擊整體消費。斯蒂格利茨又提到，對政府較信任的國家在抗擊疫情方面做得較好，是次危機亦可能令人重新思考如何營運經濟，美式資本主義可能受打擊。

面對疫情帶來的經濟衝擊，新西蘭央行周三維持利率0.25厘紀錄低位及量寬(QE)規模不變，對於有需要時進一步放水持開放態度。雖然新西蘭成功控制疫情，但由於全球疫情未結束，邊境關閉重創賺取最多外匯收入的旅遊業，分析員估計當地經濟明年底前難以重返疫前水平。

同日議息的泰國央行維持利率0.5厘不變，並將當地今年經濟預測，由原本收縮5.3%下調至收縮8.1%，反映疫情重創當地兩大經濟支柱──旅遊和貿易。由於需求疲弱，泰國5月份出口按年跌22.5%，是自2009年以來最大跌幅。

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