《明報》同系萬華全年經營虧損擴4倍

萬華業績通告顯示，娛樂及生活時尚業務分部按年盈轉虧，報告期內錄2,044.4萬元虧損；手錶及汽車業務以及其他分部虧損則按年擴大1.42倍至352.8萬元。

業績倒退，公司解釋主要歸因於去年6月起香港爆發示威活動導致零售銷售疲弱，當中尤以華貴品牌最受打擊。由於廣告客戶相繼面對銷售萎縮問題，上述種種亦對公司旗下刊物《明周》及《Ming's》之廣告收益構成影響。隨着新冠肺炎自今年一月起肆虐，令情況百上加斤。

公司旗下各分部的營業額全面按年縮減。單就出版及印刷方面，香港及台灣分部營業額按年減少12.74%至4,419.8萬美元，分部虧損更按年擴大55.42%至527.5萬美元，公司解釋主要因為經濟低迷所致。至於馬來西亞及其他東南亞國家分部，以及北美分部的營業額，分別按年倒退18.17%及19.65%，至1.06億和1,076.4萬美元。

至於旅遊及與旅遊有關服務分部，營業額亦按年減少14.89%至7,796.1萬美元，溢利顯著下降逾25%至339.7萬美元。公司展望下一個財政年度將極具挑戰，其中旅遊分部所受之影響最嚴重，公司將繼續實施審慎成本控制。

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