歐股收市下挫　Wirecard再冧28%

投資者憂慮新冠肺炎疫情升溫，歐洲股市收市受壓。英國富時100指數收報6,123點，跌196點或3.11%；法國CAC指數收報4,871點，跌146點或2.92%；德國DAX指數收報12,093點，跌429點或3.43%。

財經媒體彭博報道，美國正考慮對法國、德國、西班牙和英國價值31億美元(約241億港元)的出口商品徵收新的關稅，美國總統特朗普政府有意對歐洲國家祭出新舉措，今年夏末可能演變為範圍更廣的跨大西洋貿易對峙。

個股方面，德國支付公司Wirecard股價繼續大幅波動，周三全日跌28.3%。

瑞典遊戲商Evolution Gaming擬以196億瑞朗收購同業NetEnt AB，前者股價收跌5.8%。

英國半導體公司Dialog Semiconductor上調第二季收入預測，股價全日上漲6.39%。

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