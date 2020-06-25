美股收市：道指挫710點　納指結束8連升

市場憂慮美國和歐洲貿易關係再趨緊張、國際貨幣基金組織(IMF)再次下調全球經濟預測，加上美國可能爆發第二波疫情，美股周三(24日)顯著回落。道指收報25,445點，跌710點或2.72%；標指收報3,050點，跌80點或2.59%；納指收報9,909點，跌222點或2.19%，結束8連升。

道指30隻成分股全線下跌，表現最差的是化工巨頭陶氏(Dow Inc.)，股價全日下挫7.01%；至於波音公司、埃克森美孚分別下跌5.9%和4.67%。

大型科技股回落，蘋果公司收跌1.77%至360.06美元；亞馬遜、Facebook分別下跌1.09%和3.39%。

國際貨幣基金組織(IMF)將今年全球經濟預測，由4月時估計的收縮3%下調至收縮4.9%，意味本已預期是上世紀30年代以來最嚴重的衰退將更加惡劣。

個別地區方面，IMF估計美國今年經濟萎縮8%；歐元區縮10.2%；德國縮7.8%；法國縮12.5%；意大利縮12.8%；西班牙縮12.8%；日本縮5.8%；英國縮10.2%；加拿大縮8.4%；中國則增長1%，為唯一能有增長的主要經濟體。

另外，財經媒體彭博報道，美國正考慮對法國、德國、西班牙和英國價值31億美元(約241億港元)的出口商品徵收新的關稅，美國總統特朗普政府有意對歐洲國家祭出新舉措，今年夏末可能演變為範圍更廣的跨大西洋貿易對峙。消息惹起市場疑慮。

着美股愈升愈高，完全與經濟基本因素脫節，目前有愈來愈多人已開始押注股市大跌，期貨市場的淡倉到達2011年以來最高。

報道指出，自4月份以來，標指期貨淡倉一直增加。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據，截至上周，被外界視為投機者的Non-Commercial Trader在標指期貨持有30.3萬份淨淡倉，遠高於3月初最高約5.5萬份。

有策略師認為，由於許多投資者看法一致，可能會產生一窩蜂心態，實際上反而形成「逆向指標」，有利股市繼續上漲。

然而，華爾街著名分析員、曾估中比特幣會狂瀉的金融機構Bleakley Global Advisors首席投資官Peter Boockvar不認同「逆向指標」的看法。他指出，截至上周二(16日)的一周內，淡倉和好倉期貨合約比例約是2比1。回看2007年9月，淡倉期貨合約在10月股市見頂前處於紀錄高位；2009年3月好倉則達紀錄高位，後來也被證明是對的。

因此，他說：「我對逆向指標的說法感懷疑，有時候淡友是對的。」

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626