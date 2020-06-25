亞洲股市：日股曾挫近300點　韓澳股齊跌1%

美國新冠肺炎疫情日趨惡化，加上國際貨幣基金組織(IMF)再次下調全球經濟預測，美股三大指數全線跌逾2%，道指收挫710點，納指結束8連升；亞洲主要股市受壓。

日本日經225指數大幅低開246點或1%，報22,287點，之後跌幅進一步擴大至287點或1.2%，至22,246點。

南韓首爾綜合指數亦低開31點或1.4%，報2,130點，其後再跌至2,123點，下跌37點或1.7%。

澳股跌穿6,000點關，並一度下挫110點或1.8%，報5,970點。

澳洲航空計劃集資不超過19億澳元(相當於逾102.2億港元)，其中包括14億澳元的機構配售及5億澳元的股票購買計劃，配售價為每股3.65澳元，較周三收市價4.19澳元折價13%。澳航並指，因疫情未有緩解迹象，計劃裁員最少6,000人，相當於至少20%人手，並將停飛最少100架飛機，持續時間約12個月。該股暫時停牌。

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