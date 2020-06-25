【專家點評】林嘉麒：期指結算前審慎樂觀

納指日日創新高，科網股升到你唔信，作為投資者應已麻木。事實上，美國標指及納指估值已達歷史高位，目前預期今明兩年市盈率達已達25.6倍及30.2倍，某程度上與2000年科網股爆破時差不多。當然，當年與現時的科技不同，當時只是憧憬，電話連上網功能都未有，反觀現在許多日常問題都可在電話上解決。再者，這輪大升市由錢搭建出來。過去一直強調，錢可以解決的問題，就不是問題，只要政府肯一直放水，美股走勢應是大漲小回。

最新消息指，特朗普將支持新一輪1,200億美元抗疫支票發放計劃，因這有助其大選。美國財政部長姆紐欽亦表示將在七月份通過新一輪的刺激方案，白宮和立法者在權衡潛在立法時正在考慮許多因素，希望確保考慮周到，而且是更有針對性，重點更多放在恢復就業之上。儘管暫時未有詳細內容，既然部長說出市場最憂慮的就業問題，作為投資者就算有疑問，也不會胡亂看淡。

以史為鑑，美國在任總統若不能短期內解決就業問題，其連任的機會便會大大降低。美國重啟經濟，讓美國人重返工作崗位是特朗普政府的施政重點。在新冠疫情之前，美國失業率創下歷史新低，今年初徘徊在3.5%左右。而自三月中旬以來，已累計有超過4,500萬人首次申請失業救濟金，失業率已激增至14%以上。一旦情況再惡化，特朗普連任的機會就愈來愈微。

此事無論是有心還是無意，抑或真的是傳媒會錯意，但恒指周二表現確實反映了市場的恐懼，同時也測試到短期支持位就是在50天線附近。不過，有驚無險，恒指走勢仍反覆向上，相信期指結算前也可審慎樂觀。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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