全球經貿戰：傳美國防部列20華企為解放軍控制 特朗普可制裁
2020年06月25日 09:46
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中美之間的鬥爭不斷，據英國媒體周三(24日)引述美國國防部文件披露，華府將20間中國企業列為被解放軍擁有或控制，名單包括中國科技巨企華為、視像監控設備企業海康威視(002415.SZ)、中國移動(00941)、中國電信(00728)、中國航空工業集團(AVIG)、中國中車(CRRC)、中國廣核集團(003816.SZ)、中國鐵道建築集團及中國船舶重工集團(CSIC)等。
英媒取得的清單是由美國國防部根據1999年的法例草擬；另有美媒報道，清單上亦包括中國鐵道建築、中國船舶重工及熊貓電子等企業。
據報，該份文件已被呈交國會，國防部的清單並無懲處權力，但相信已給美國投資者施加壓力，或要求撤出在清單上公司的投資。根據相關法例，美國總統特朗普未來將有權對有關企業實施經濟制裁，包括完全封殺等手段。
華為、海康威視、中移、中電信、中國航空工業集團、中國駐華盛頓大使館，以及白宮均沒有回應。共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)及眾議員加拉格爾(Mike Gallagher)周三發聲明支持國防部的清單，並呼籲特朗普以經濟手段制裁相關華企。分析指，華府今次行動將進一步令中美緊張關係升溫。
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