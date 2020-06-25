全球經貿戰：傳美國防部列20華企為解放軍控制　特朗普可制裁

英媒取得的清單是由美國國防部根據1999年的法例草擬；另有美媒報道，清單上亦包括中國鐵道建築、中國船舶重工及熊貓電子等企業。

據報，該份文件已被呈交國會，國防部的清單並無懲處權力，但相信已給美國投資者施加壓力，或要求撤出在清單上公司的投資。根據相關法例，美國總統特朗普未來將有權對有關企業實施經濟制裁，包括完全封殺等手段。

華為、海康威視、中移、中電信、中國航空工業集團、中國駐華盛頓大使館，以及白宮均沒有回應。共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)及眾議員加拉格爾(Mike Gallagher)周三發聲明支持國防部的清單，並呼籲特朗普以經濟手段制裁相關華企。分析指，華府今次行動將進一步令中美緊張關係升溫。

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