【專家樓評】陳坤興：過去7年樓市跑贏股市

受全球疫情可能出現第二波影響，近日股市顯著波動，今日想嘗試將過去七年的恒指、樓價以至金價作一個比較，事實上與七年前的股市、樓市、金市作比對，原來期間恒指是一直跑輸，按最新的恒指約24,400點，與2013年6月時約21,000點作比較，七年間恒指升幅只有16%而已。

至於樓市、金市的表現卻明顯跑羸，按最新私人住宅樓價指數375.3點計算，較七年前同期的239.5點，七年來樓價顯著上升56.7%，同時間金價的升幅亦同樣顯著，按最近金價每盎斯1,739美元計算，較七年前的1,223美元大幅上升42.2%。按此計算，過去七年金價、樓價確實遠遠跑羸股市，過去數年間，股市大上大落，金價、樓價卻持續平穩向上，反映硬資產長期有價。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

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