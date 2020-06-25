全球經貿戰：美威脅對華海鮮反徵關稅

中美摩擦不斷升溫，美國總統特朗普周三(24日)簽署備忘錄，要求農業部為國內龍蝦產業提供經濟援助，以彌補該產業因中國加徵關稅帶來的收入損失；並威脅若中國未能履行首階段貿易協議的有關規定，將向中國海鮮產業加徵關稅。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)稱，特朗普指示美國貿易代表萊蒂澤(Robert Lighthizer)在下月15日前向他匯報，中國是否有按兩國早前簽訂的首階段貿易協議規定購買1.5億美元(約11.7億港元)的龍蝦。若中方未兌現承諾，特朗普要求萊蒂澤考慮向中國海鮮產業徵收報復性關稅。

外電又報道，特朗普命令貿易代表要求美國國際貿易委員會(USITC)就與加拿大、歐盟的貿易協定，對美國龍蝦產業的負面影響作報告。

特朗普在社交網發文稱，前總統奧巴馬破壞緬因州的龍蝦養殖業和漁業，現時這些產業正在恢復，且比任何人預想的都更強大。

中國是世界最大的龍蝦進口地，但中美貿易戰爆發後，美國向中國貨加徵關稅，中方隨即向美國龍蝦徵收報復性關稅，導致緬因州的龍蝦出口急跌。

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