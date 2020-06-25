滙豐調升樓按利率　反映樓市有隱憂？

港元拆息拾級而下，銀行業按息收入面臨下行壓力。市傳龍頭大行滙豐銀行上調新造物業拆息按揭(H按)利率，冀改善利潤回報，600萬元以下貸款額升0.1厘，至H加1.5厘，現金回贈率則由0.5%削至0.2%，封頂利率保持於2.5厘不變。

據了解，該行100萬至600萬元貸款額按揭利率為H加1.5厘，現金回贈率為0.2%；600萬至2,000萬元則為H加1.45厘，現金回贈率為0.5%至0.8%。至於2,000萬元以上則為H加1.4厘，現金回贈為1%。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，滙豐再次調整按息及現金回贈後，相信稍後其他銀行都會跟隨。銀行對按揭市場明顯不如過往積極，原因包括外圍因素令銀行對樓市有所疑慮，以及銀行近年以盈利主導。

她續指，以往銀行為搶奪市佔率不惜割價，但由去年底開始轉為着眼於利潤回報，故去年第4季已開始削減現金回贈，總括而言現時銀行無論在審批及按揭產品，均較以往有所收緊。

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