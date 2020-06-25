二手成交：馬鞍山中心及嘉華星濤灣SSD期滿 業主即沽貨

近期樓市吹淡風，個別業主SSD期滿鬆綁不久即沽貨。世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓稱，馬鞍山中心1座中層G室，實用面積375方呎，兩房間隔，單位原叫價640萬港元，微減10萬，終以630萬元成交，呎價1.68萬元。

據悉，原業主於2017年6月購入上址，當時作價535萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利95萬元離場，單位期內升值近18%。

世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信又指，馬鞍山嘉華星濤灣2座低層B室，實用面積538方呎，採兩房兩廳間隔，單位原叫價860萬元，獲買家以859萬元承接，呎價15,967元。

據了解，原業主於2017年4月以760萬元購入，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利99萬元或13%。

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